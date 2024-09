Champions Feminina: Telma marca dois na Islândia

Ao marcar dois golos, Telma Encarnação foi decisiva na vitória, por 2-0, do Sporting frente ao Breidablik na final da 1.ª ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina.

Em Kópavogsvöllur, na Islândia, a madeirense marcou aos 4’ e aos 74’.

No primeiro golo, a avançada ex-Marítimo surgiu isolada na área, rematando rasteiro para o fundo das redes, após solicitação de Cláudia Neto.

Já no segundo tento, depois de um belo passe de Ana Borges, Telma Encarnação ultrapassou a guarda-redes e só teve de encostar para o 2-0.

A atacante acabaria por ser substituída aos 82’, precisamente o minuto em que entrou em campo Fátima Pinto, a outra madeirense do Sporting.

Nesta 1.ª ronda de qualificação, o Sporting ultrapassou as alemãs do Eintracht Frankfurt (2-0), nas meias-finais do Grupo 4 do caminho das ligas, e agora na final o Breidablik, garantindo o apuramento para a segunda ronda de qualificação.

Antes, o Benfica derrotou o SFK 2000 Sarajevo, da Bósnia-Herzegovina, por 4-0, e venceu o Grupo 1 do caminhos dos campeões, seguindo também em frente, com as duas formações lusas a marcarem presença no sorteio da segunda ronda de qualificação que decorre na segunda-feira.