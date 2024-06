António Giestas vence a Rampa do Monte

O piloto do BRC CM 02, António Giestas, venceu a Rampa do Monte, com o tempo de 3:29.883. No segundo posto ficou Gregório Faria, com o tempo de 3:29.951, seguindo-se Rúben Vieira no terceiro posto, numa rampa acidentada.

Recorde-se que a prova parou devido a um acidente, que envolveu o piloto Filipe Freitas, a bordo de um Citroën Saxo. Depois, André Silva, sofreu novo acidente, no mesmo local, ditando o abandono da prova.

Já Dinarte Nóbrega, campeão regional em título, não conseguiu concluir a prova, devido a problemas de nível eletrónico na viatura.