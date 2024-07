Santa Cruz dá palco ao XXVI Encontro de Folclore

A Casa do Povo de Santa Cruz juntamente com o Grupo de Folclore promove no próximo sábado, dia 20, pelas 21h30, na Praça Dr. João Abel de Freitas, o XXVI Encontro de Folclore de Santa Cruz.

Este encontro contará com alguns grupos de folclore da Região, nomeadamente o Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António, Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana, Grupo de Folclore do Rochão e Grupo de Folclore de Machico. A concentração dos grupos será em frente ao tribunal prosseguindo com o desfile até ao palco às 21h15.

Para este evento a Casa do Povo de Santa Cruz contou com o apoio da Secretaria Regional da Inclusão Trabalho e Juventude, Secretária Regional da Agricultura, Pesca e Ambiente, Câmara Municipal de Santa Cruz, Junta de Freguesia de Santa Cruz, Gesba – Empresa de Gestão do Sector da Banana e ECM - Empresa de Cervejas da Madeira.