O Museu Quinta das Cruzes, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, promove, nos próximos dias 18 de dezembro e 7 de janeiro, duas visitas temáticas.

Sob o tema ‘Testemunhos da Natividade’ estas visitas têm como destaque quatro peças da coleção do Museu Quinta das Cruzes com representação alusiva ao tema da Natividade, iniciando-se no Tríptico em marfim do século XIX com cenas dedicadas à vida da Virgem, a pintura a óleo “Virgem com o Menino e São José” do século XVII, a pintura a óleo sobre madeira “Adoração dos Reis Magos” do século XVI e culminando com a Maquineta ou Caixa de Presépio do século XIX que sintetiza as cenas que compõem a história da Natividade com a representação de cenas do quotidiano, tipicamente integradas nas tradicionais lapinhas madeirenses.

As visitas destinam-se ao público adulto, decorrem às 15h30 e têm a duração de 45 minutos. A participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através de formulário online https://forms.gle/Jn9vZRWk4mTL8uic8.

Como alternativa, os interessados poderão entrar em contacto através do telefone 291 1740 670 e/ou pelo correio eletrónico mqc.drc.srtc@madeira.gov.pt.

A título de curiosidade, e ainda relacionado com esta temática, o serviço educativo promoveu uma oficina educativa de construção de caixas de presépio, inspiradas na Maquineta do século XIX explorada na visita temática “Testemunhos da Natividade”. Esta oficina teve lugar no passado dia 12 de dezembro e teve como destinatários um grupo de utentes do Espaço Sénior das Cruzes.