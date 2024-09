Memórias de Santana compiladas em exposição (com fotos)

Foi inaugurada, esta tarde, no Parque Temático de Santana, uma exposição composta por cerca de 120 fotografias que retratam o passado do município.

A mostra ‘Imagens e Memórias do Concelho de Santana’, inserida no projeto ‘Imagens e Memórias dos Concelhos da Região’, visa divulgar o património e poderá ser visitada até 29 de setembro.

Refira-se que os registos fotográficos compilados fazem parte da Coleção Fotográfica (COLFOT) do Arquivo e Biblioteca da Madeira e do acervo do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.Na ocasião da abertura da exposição, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, vincou que esta iniciativa “tem como missão dar a conhecer a realidade do concelho noutro tempo”.

É objetivo da tutela, que, através da fotografia, “se possa despertar a curiosidade não só dos locais como também daqueles que nos visitam para a realidade que caraterizava cada concelho no passado”, explicou Eduardo Jesus, acrescentando que o projeto “permite a descentralização cultural”, aspeto esse “bastante valorizado” pelo Governo Regional, e, simultaneamente, propicia “uma proximidade grande com a população destes concelhos”.

Recorde-se que o projeto já passou por oito municípios, faltando só Porto Moniz, Funchal e Porto Santo.