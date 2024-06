A 24.ª edição do Funchal Jazz Festival tem início este sábado, prolongando-se por nove dias com a participação de artistas regionais, nacionais e internacionais, distribuídos por dois palcos.Os espetáculos acontecem de 29 de junho a 3 de julho no Auditório do Jardim Municipal, e de 4 a 7 de julho no Parque de Santa Catarina.

O cartaz representa um investimento de 170 mil euros para a Câmara Municipal do Funchal. Na apresentação do evento, que decorreu esta sexta-feira no salão nobre da CMF, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, destacou a “excelência e o caráter inovador” do festival, acrescentando que este é o evento em que a “autarquia mais investe financeiramente”.Cristina Pedra reiterou a aposta do atual executivo municipal nos “artistas regionais” e em “jovens talentos”. “Esta é claramente uma das áreas que se compagina com o nosso foco de investir em quem vive na Região”, reforçou, realçando: “este modelo que inclui o auditório do Jardim Municipal e o Parque de Santa Catarina que se iniciou em 2022, para dar mais palco aos nossos artistas, permitiu-nos comprovar que o jazz madeirense é cada vez mais capaz de romper com o nosso estatuto de insularidade e possuir um nível de excelência que compete com o que se faz além-fronteiras”.Esta edição do Funchal Jazz Festival contará com a presença de mais de 60 artistas de renome dos quais “quase 70%” são madeirenses ou vivem na Madeira e passaram pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes, destacou a edil funchalense.

Além dos concertos, o programa, que pode ser consultado abaixo, vai contemplar a realização de três ações de formação no Salão Nobre do Conservatório, as Jam Sessions no Qasbah Live Music & Cocktails e a atuação do Funchal Jazz Rhythm Kings pelas ruas no dia 30 de junho e dia 2 de julho, e a bordo de um autocarro nos dias 1 e 3 de julho. Haverá ainda espaço para uma exposição sobre a história do Jazz, patente ao público no Teatro Municipal Baltazar Dias.

No que toca ao alinhamento, coube a Paulo Barbosa, diretor artístico do evento, fazer a apresentação dos músicos que vão estar em palco, tendo anunciado o lançamento de dois discos no decorrer do festival. Um terá lugar no concerto de abertura, pelo Madeira Jazz Collective, e outro por Francisco Andrade Trio, no auditório do Jardim Municipal.Os bilhetes para o Funchal Jazz Festival encontram-se à venda na MEO Blueticket. Os ingressos para cada um dos dias 4, 5 e 6 de julho custam 15 euros, e o pass para estes três dias custa 35 euros. Já os bilhetes para o concerto extraordinário de 7 de julho - Noite Melro Preto - custam 10 euros.

Programação: concertos Auditório do Jardim Municipal -19h00

Sábado-29 de junho

Catarina Miranda

Domingo- 30 de junho

Maria José Leal

Segunda-feira-1de julho

PAPs Cepam

Terça-feira-2 de julho

Juliana Mendonça Sexteto

Francisco Andrade Trio

Quarta-feira-3 de julho

Emanuel Inácio Quarteto

João Paulo Rosado Quarteto

Programação: concertos no Parque de Santa Catarina-21h30

Quinta-feira-4 de julho

Madeira jazz Collective

Vijay Iyer Trio

Sexta-feira-5 de julho

Eduardo Cardinho

Bill Charlap Trio

Sábado-6 de julho

Mano a Mano & Orquestra de Jazz do Funchal

Miguel Zenón Quartet

Domingo- 7 de julho

Joshua Redman

Group Featurning

Gabrielle Cavassa