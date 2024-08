A última sessão do Festival SantaCurtas acontece na sexta-feira, 30 de agosto, com uma nova seleção especial de curtas-metragens a ver a partir das 21h30. O evento começa com ‘Night’, de Ahmad Saleh, uma animação em stop-motion que fecha a trilogia palestiniana do cineasta.

Em seguida, será exibido ‘All The Crows In The World’, de Yi Tang, uma obra de Hong Kong que venceu a Palma de Ouro em Cannes e que mostra “um lado particular da cultura chinesa com muito humor”.

A programação também inclui ‘As Filhas do Fogo’, de Pedro Costa, que retrata a separação de três irmãs durante a erupção do vulcão do Pico do Fogo, em Cabo Verde. O filme destaca-se pela interpretação das cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes.

Outra curta em exibição é ‘Um Caroço de Abacate’, de Ari Zara, que esteve pré-selecionada aos Óscares e aborda uma história de empoderamento. A sessão termina com ‘15’, de Francisco Neves, que explora a lógica dos média e seus diferentes tipos de transmissão.

Antes da projeção dos filmes, o público será recebido com uma performance musical dos Dul e Nouk White.