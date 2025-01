A Unidade de Ortopedia Pediátrica do SESARAM liderada pelo médico e diretor do Serviço de Ortopedia, França Gomes, em colaboração com a equipa do Serviço de Ortopedia do Hospital de Santo António - Porto, chefiada por António Oliveira, realizou a 43° e 44° Cirurgia de Escoliose no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo explica um comunicado do Serviço, as cirurgias realizadas a 11 de janeiro, a duas utentes de 15 e 20 anos, possibilitaram o acesso ao tratamento de escoliose - comparável ao dos melhores Centros de Referência Internacionais, evitando a deslocação das utentes para o continente.

A equipa multidisciplinar responsável pelas cirurgias contou com os médicos António Oliveira; Armando Campos e Luís Silva e com o técnico de material, Vitor Correia - vindos do Porto, com os médicos do Serviço de Saúde da Região, França Gomes; Carla Olim; Filipe Rodrigues (especialistas) e Gonçalo Sá (interno), com os médicos anestesistas, Lina Câmara e João Abreu, com os enfermeiros, Duarte Caires e Márcio Jesus (anestesistas), Sofia Pereira e Angélica Sousa (circulantes), Valter Luís e Renata Silva (instrumentistas).

44 cirurgias realizadas

O protocolo entre o Serviço de Ortopedia do SESARAM e o Serviço de Ortopedia do Hospital de Santo António - Porto, que já permitiu a realização de 44 cirurgias, foi celebrado em 2013, resultado do entendimento entre os diretores responsáveis pelo Serviço de Ortopedia do SESARAM, e pelo Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Universitário do Porto, França Gomes e António Oliveira.