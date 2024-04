Na fase final do seu discurso, o segundo do primeiro dia do 19.º Congresso Regional do CDS-PP, que decorre no Hotel VidaMar, Rui Barreto manifestou a sua apreensão relativamente aos extremismos.

Pediu cuidado com “o extremismo de esquerda e de direita” que jamais trouxeram algo de “útil”.

“Defendam a nossa autonomia, autonomia sempre para a Madeira”.

A grande novidade deste primeiro dia de congresso dos centristas, note-se, passa pela alteração dos estatutos, onde será apresentada a proposta para extinção do cargo de presidente do partido e passa apenas a vigorar o cargo de presidente da comissão política, recuando, assim, a um passado recente.

Estão inscritos 300 congressistas.