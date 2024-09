No âmbito do programa da XXXIX da Festa do Pero da Ponta do Pargo, decorreu na freguesia da Ponta do Pargo uma ação prática sobre “Técnicas de Plantação de Fruteiras”.

A referida ação foi dinamizada pelos técnicos da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e contou com a presença de 30 produtores de maçã/pero das freguesias da Ponta do Pargo e Fajã da Ovelha.

A ação foi desenvolvida num terreno que foi afetado pelos incêndios e teve por objetivo dotar os produtores locais dos conhecimentos adequados para a correta plantação das árvores, neste caso de macieiras, principalmente aqueles que vão renovar as plantações afetadas pelos incêndios e desta forma contribuir para a instalação de pomares com qualidade.

A formação abordou vários temas referentes a este fruto, nomeadamente a plantação, os fertilizantes, como preparar a planta ajustando quer as raízes quer a parte aérea; como colocar a planta de forma a não ser afetada pelas regas de alagamento e como proteger as plantas de pragas e doenças que podem afetar a cultura nesta fase Inicial. Foi ainda distribuído um panfleto sobre as práticas abordadas.