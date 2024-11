Adelino Camacho, presidente regional da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, marca presença, em representação da Madeira, no I Congresso ASPP/PSP, a decorrer entre hoje e amanhã no Auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O congresso ocorre na sequência da Primeira Assembleia Constituinte da PSP em novembro de 1983, coincidente com os 35 anos dos ‘Secos e Molhados’ e os 50 anos da Revolução dos Cravos.

“A sua realização assume particular relevo numa altura em que toda a classe de profissionais da PSP, ciente da intensidade e perigosidade da função que exercem, tem o direito de pugnar por um verdadeiro reconhecimento oficial da dignificação das suas carreiras, com reflexo na sua vida pessoal, familiar, social e cultural. Tudo isto passa inevitavelmente por uma revisão condigna de condições de trabalho e do consequente estatuto remuneratório abrangente”, lê-se em nota publicada por António Bernardo Colaço, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.

“Composta por cidadãos ‘em uniforme’, a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem como função constitucional, a defesa da legalidade democrática, a segurança interna e o garante dos direitos dos cidadãos”, acrescenta.