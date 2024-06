‘Madeira Guide’ vence final regional do Poliempreende 2024

O projeto ‘Madeira Guide’, com uma abordagem inovadora na gestão de um turismo mais sustentável, venceu a etapa regional do concurso nacional Poliempreende 2024, cuja grande final terá lugar no Funchal, entre os dias 2 e 5 de setembro.

A final do concurso regional foi disputada entre dois projetos finalistas ‘VitalAlert’ e ‘Madeira Guide’, selecionados do programa de oficinas do concurso.

Após uma rigorosa avaliação, o júri elegeu o projeto ‘Madeira Guide’, desenvolvido por Carlos Serrão, Lucas Teixeira e Magda Góis, estudantesdo CTeSP em Marketing Digital no Turismo da Escola Superior de Tecnologias e Gestão (ESTG), sob a orientação do professor Luís Sardinha.

De acordo com um comunicado da Universidade da Madeira (UMa), o projeto destacou-se “pela sua abordagem inovadora ao turismo sustentável, combinando tecnologia de ponta com a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade”.

“Madeira Guide visa contribuir para a transformação do setor turístico da Madeira, estabelecendo um modelo exemplar de turismo responsável”, sublinha a fonte.

Com a implementação de sensores IoT e uma aplicação móvel interativa, o projeto proposto visa gerir a capacidade de carga dos percursos e melhorar asegurança e a experiência dos visitantes. O objetivo é criar um equilíbrio harmonioso entre odesenvolvimento económico, a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade, alinhando-secom as tendências globais de turismo sustentável.

O segundo lugar do concurso foi atribuído ao projeto ‘VitalAlert’, que visa oferecer monitorização contínua e resposta a emergências para pessoas vulneráveis, como idosos, portadores deepilepsia e indivíduos com Alzheimer.

Utilizando tecnologias avançadas para medir batimentoscardíacos, pressão arterial, temperatura corporal, entre outros, a ‘VitalAlert’ promete melhorar significativamente a qualidade de vida e a segurança dos seus utilizadores.

Este projeto foi desenvolvido por Paulina Canada e Sónia Lira, estudantes do CTeSP em Promoção da Qualidadede Vida e Bem-Estar da Pessoa Idosa da Escola Superior de Saúde da UMa.

O júri foi constituído por Elsa Fernandes (Vice-Reitora para as áreas da Inovação eEmpreendedorismo), Susana Teles (Pró-Reitora para o Desenvolvimento do Ensino Politécnico), Mara Franco (Presidente da ESTG), Carlos Lopes (CEO da Startup Madeira) e Susana Galvão (Banco Santander Universidades).

De acordo com o coordenador do concurso regional, o docente Eduardo Leite, a final foi um testemunho do talento e da criatividade dos estudantes da UMa, reafirmando o compromisso dainstituição com a inovação e o empreendedorismo.

Os projetos apresentados não só destacam opotencial transformador das ideias jovens, mas também a importância de apoiar e investir nodesenvolvimento de soluções sustentáveis e tecnológicas para os desafios do futuro.

Com esta vitória, os três estudantes e docente da ESTG-UMa garantem a presença na final nacional do Polieempreende, a realizar entre os dias 2 a 5 de setembro, na Universidade da Madeira, com a presença dos vencedores de todos os politécnicos portugueses, bem como das Universidades do Algarve e de Aveiro, proporcionando uma plataforma para a apresentação ediscussão de ideias inovadoras que podem moldar o futuro do empreendedorismo em Portugal.

“A Universidade da Madeira prepara-se para acolher a final com grande entusiasmo, esperandoque a diversidade de projetos apresentados contribua para um intercâmbio enriquecedor deconhecimentos e experiências e para a promoção de soluções criativas para desafios contemporâneos”, sublinha o comunicado.