O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia afirmou, hoje, que a retoma de uma parceria com Turismo de Portugal é de grande relevância. Foi depois da assinatura do protocolo que Jorge Carvalho apontou as mais-valias resultantes desta parceria, relevando que a mesma permite que uma região ultraperiférica, que tem como principal indústria, o turismo, precisa, de facto, de este tipo de iniciativas, para acentuar a sua competência e qualidade, através dos alunos da Escola de Hotelaria e Turismo.

O governante disse que a parceria traz garantia que a formação ministrada na Escola de Hotelaria capacita os jovens de uma forma mais competente e faz com que os alunos possam realizar os seus desafios. Realçando que a Madeira tem ultrapassado ‘handicaps’ que a colocavam em lugares negativos relativamente a indicadores do ponto de vista nacional, Jorge Carvalho lembrou que, debelado o analfabetismo, a Região está com uma taxa de frequência nos anos ideais como a melhor do País.

“O que significa que os nossos alunos fazem um percurso educativo com sucesso”, destacou Jorge Carvalho. Aos alunos, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, deixou o desafio de enquadrarem no percurso formativo, outros níveis de formação.

“Vivemos num mundo altamente competitivo”, lembrou. Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal considerou que a Madeira, um dos melhores destinos turísticos, deve-se ao trabalho que tem sido feito em todo o país. Disse que, em 2023, bateu-se recordes com mais de 30 milhões que visitaram Portugal. Mais de 77 milhões de dormidas.

Carlos Abade garantiu, por isso, que Portugal é um dos destinos turísticos mais procurados no Mundo e a Madeira contribui, em muito para isso.