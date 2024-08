Manuel António veio há instantes, a público, criticar a atuação do Governo Regional relativamente aos incêndios, dizendo que o que tem visto é “repentismo, desorganização e falta de sentido de Estado”.

Numa publicação nas redes sociais, ilustrada com uma fotografia do incêndio no Curral das Freiras, o opositor de Miguel Albuquerque nas últimos eleições para a liderança do PSD-Madeira considera “fundamental que o Governo Regional dê mostras de organização, sentido de responsabilidade e a sobriedade própria de quem tem grandes responsabilidades”.

“Ao descontrolo do fogo, acrescenta-se o descontrolo do Governo Regional, o qual, ao contrário do que era seu dever, está a contribuir para aumentar o sentimento de insegurança das populações. Este não é momento para fazer política, mas exige-se de quem tem responsabilidades políticas que esteja à altura das mesmas, para defesa das populações que juraram defender”, sustenta o antigo secretário regional.