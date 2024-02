Gonçalo Maia Camelo, cabeça de lista da Iniciativa Liberal, esteve hoje reunido com a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, tendo aproveitado a ocasião para vincar a pretensão da IL. De valorizar as carreiras dos profissionais de saúde e diminuir as listas de espera na Madeira.

O candidato visitou também o Hospital da Luz, no Funchal.

“Durante estes dois encontros Gonçalo Maia Camelo apresentou as ideias e as propostas do programa eleitoral da Iniciativa Liberal para o setor, nomeadamente no que diz respeito à valorização da carreira dos profissionais da saúde. Sobre esta matéria a IL defende no seu programa um acréscimo de remuneração para todos os profissionais de saúde consoante desempenho. Para a Iniciativa Liberal esta medida é o justo reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, promovendo igualmente, a capacidade de atração, contratação e fixação de profissionais de saúde”, refere nota enviada às redações.

“No caso específico dos enfermeiros a Iniciativa Liberal defende, ainda, a redefinição das competências dos enfermeiros especialistas que, considera, poderão ser um importante auxílio na prestação de cuidados de saúde primários e secundários, libertando os médicos para outras tarefas. Outro dos temas abordados, durante os encontros, foi a implementação do novo modelo de Sistema de Saúde proposto para Iniciativa Liberal, e que integra os setores público, privado e social. Com esta medida a IL pretende assegurar cuidados de saúde de qualidade a tempo e horas a todas as pessoas, independentemente do prestador desses cuidados de saúde”, pormenoriza o mesmo documento.

“A implementação das propostas da Iniciativa Liberal no Continente também traria benefícios para a Região Autónoma da Madeira, onde o sistema de saúde é regionalizado”, afirmou Gonçalo Maia Camelo.