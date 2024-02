Gonçalo da Câmara Pereira, presidente do PPM, estará em campanha eleitoral na Madeira entre os dias 21 e 25 de fevereiro.

A vista à Região surge, naturalmente, no âmbito do próximo ato eleitoral, agendado para o dia 10 de março.

Eis a agenda do líder nacional do PPM:

- Dia 21, chegada prevista ao aeroporto Cristiano Ronaldo às 15h00.

- Dia 22, no âmbito da mobilidade e continuidade territorial, às 15h30, visita ao Porto do Funchal, (rampa de embarque desembarque do Lobo Marinho) de seguida com passagem pela marina do Funchal.

- Dia 23, no âmbito da proteção do mar e da costa marítima, visita à praia Formosa e sua promenade às 15h30.

- Dia 24, no âmbito de apoio aos pescadores e agricultores, às 10h00, visita ao Mercado dos Lavradores, com concentração na porta principal às 11h00.

- Dia 25, no âmbito da proteção do ambiente, visita ao miradouro da Eira do Serrado às 11h00. No âmbito da saúde, em frente à porta do Hospital Dr. Nélio Mendonça às 14h30, seguindo depois para a porta principal do Liceu Jaime Moniz, no âmbito da educação.

Estão também previstos, com data a agendar, uma reunião com membros da direção da Real Associação da Madeira e Porto Santo e um jantar convívio.