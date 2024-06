Bom dia e boa semana!

- Às 10h30, no Largo da Capela de Santo António da Mouraria, na Rua dos Capelistas, no Funchal, a cerimónia Militar do Dia do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR).

- No Palácio de São Lourenço, às 12h45, o Representante recebe o Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso.

- A inauguração da exposição “Histórias Bordadas - Arte pelas mãos de quem mais sabe” do Centro Social e Paroquial do Bom Jesus de Ponta Delgada, ocorre às 14h30, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

- A Câmara Municipal do Funchal efetua uma vista de trabalho ao Parque Ecológico, a partir das 14h30, no âmbito do trabalho realizado na prevenção de incêndios.

- Pelas 15h00, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, vai receber o Comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso.

- A partir das 21h30, em Santa Cruz, o concerto de Rui Veloso, no âmbito do SantaFaz 2024 – Festas do Concelho. A noite termina com o espetáculo pirotécnico a partir das 23h30.