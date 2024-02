Bom dia e bom domingo!

- Às 9h30, no salão paroquial de Santa Cruz, a cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.

- A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses celebra hoje, o seu 173º aniversário de existência. O programa comemorativo começa com o Hastear da Bandeira e tocar do Hino da Banda e da Marcha do aniversário, às 8h00; segue-se, às 10h00, a o desfile até ao Museu Quinta das Cruzes; pelas 11h00 a eucaristia na Sé; a partir das 12h15, o regresso à sede da Banda, na Rua 31 de Janeiro, 117, para o almoço de aniversário com os sócios executantes e órgãos sociais.

- No Faial, prossegue a 33ª Exposição Regional da Anona, com a receção às entidades oficias às 12h00, com a entrega de prémios aos agricultores. Durante a tarde haverá muita animação e gastronomia.

- O 111º aniversário da Associação Recreio Musical União da Mocidade é celebrado com uma missa às 11h00, na Igreja Paroquial de São Roque. Às 12h00 a inauguração da Praceta Eurico Martins, seguindo-se um almoço comemorativo na sede da Associação.

- O Dia Vicentino é celebrado na Escola da Apel, a partir das 14h30, tendo como convidado o Pe. Miguel Lira, pároco da Nazaré, que falará sobre “Quem é o meu próximo”.

- Entre as 15h00 e as 20h00, no Nini Design Center, Funchal, o 2º Encontro de vinhos espirituosos, aberto ao público em geral.

- O Jardim de Santa Luzia, Funchal, é o palco da festa de despedida do Carnaval a partir das 16h00, e conta com a participação da Associação de Animação Geringonça.

- A Camacha vive esta tarde, com início às 16h00, ao ‘Enterro do Osso’ que contará com cortejo, onde participarão centenas de foliões. O percurso será entre a Piscina da Camacha e o Largo da Achada.

- O espetáculo “Guião para um País Possível” de Sara Barros Leitão, volta ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00.