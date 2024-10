Os estudantes residentes na Região Autónoma da Madeira, com idade até aos 23 anos, que estejam matriculados no ano letivo 2024/2025 em estabelecimentos de ensino oficial fora da Região, já podem requerer o novo ‘Passe Social 4_23’ GIRO, anunciou hoje a Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas.

De acordo com a nota informativa, os interessados deverão Submeter os dados requeridos através deste link aqui.

Depois de concluído, com sucesso, os dois passos necessários (validação da documentação e pagamento do custo da emissão do cartão), deverão proceder ao levantamento do respetivo cartão na loja previamente selecionada.

Nesta fase de transição, refere a nota informativa, os cartões serão entregues, por regra, no prazo de 15 a 30 dias a contar da data da confirmação da validação de toda a documentação. Após a validação da aceitação do pedido da emissão no passe, será emitida uma guia provisória para utilização dos transportes públicos, a qual deverá ser apresentada ao motorista.

Reforça a mesma fonte que “este procedimento, de momento, só está disponível para os estudantes deslocados”.

Os estudantes que já possuam o “Passe Social 4_23” deverão submeter os elementos requeridos na hiperligação aqui, recebendo posteriormente uma notificação para o carregamento do respetivo perfil numa das lojas da rede SIGA.

Toda a informação oficial pode ser consultada através deste link.