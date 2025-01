A Casa do Povo de São Roque do Faial celebra 34 anos de existência, tendo sido fundada em 23 de janeiro de 1991, com o objetivo de promover o desenvolvimento desportivo e sociocultural da população. Atualmente, conta com 182 sócios e cinco grupos culturais: o Grupo Coral, Tunacedros, Grupo Recreativo, Orquestra de Bandolins e o Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”. Entre os marcos desta instituição destacam-se a gravação de um DVD com os cinco grupos e a edição de CDs, como o “Assim se Canta” (2006) do Grupo Coral, o “Cantares D’Antigamente” (2007) do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”, e o mais recente “Alma de um Povo” (2023), que envolveu todos os grupos culturais da Casa.