Bom dia e boa semana!

- Às 10h00, no Bairro da Nogueira na Camacha, ocorre a inauguração das obras de requalificação da Secção Destacada da Camacha, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

- O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participa, pelas 12h15, na sessão de encerramento das comemorações dos 57 anos da inauguração da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

- O auditório do Museu da Eletricidade do Funchal acolhe, a partir das 14h30, a conferência que visa debater a “Estratégia Turismo 2035”, entre os intervenientes, estará o Presidente do Governo Regional e o Secretário de Estado do Turismo.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 15h00, reúne a 7.ª Comissão Especializada Permanente da Inclusão Social e Juventude, para ouvir Administrador Cessante do Lar Bela Vista – Tony Saramago.

- Pelas 15h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), é inaugurada a Expo-Sénior 2024, sob o lema “Caminhar em Segurança para o Futuro”, promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

- A abertura do Ano Académico 2024/2025 decorre, pelas 17h00, no auditório do edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

- A Caldeira & Costa inaugura as suas novas instalações, no Caminho de Santo António, às 17h00.

- No salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, às 18h00, realiza-se a entrega do Prémio Infante D. Henrique 2024, agora designado “The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal”, a 50 jovens do Funchal.

- Na sede da Ordem dos Engenheiros Região Madeira, às 18h45, acontece uma conversa subordinada ao “Future-Proof Energy Systems: Como a Inteligência Artificial Pode Otimizar Subestações de Energia com Alta Penetração Solar”, por Lucas Pereira.