A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) desenvolve na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, pelas 11 horas, na Casa da Ribeira das Cales, uma ação de sensibilização ambiental, através da plantação de árvores no Parque Ecológico do Funchal.

A ação, em conjunto com a Câmara Municipal do Funchal (CMF) e com a companhia AIDA Cruises, conta com a presença da presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, com a vereadora da CMF com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, e com o comandante do AIDAcosma, Thommy Möller.

Esta iniciativa simbólica está enquadrada na política de sustentabilidade ambiental da APRAM, e pretende assinalar o início de um conjunto de ações programadas, marcando a abertura e o encerramento da época de cruzeiros no Funchal, reforçando assim o compromisso da APRAM e da indústria dos cruzeiros com o ambiente e a sustentabilidade da cidade.