Uma família dos Canhas disse ao JM que apresentou hoje queixa na PSP da Ponta do Sol contra a Associação Ajuda a Alimentar Cães por causa de dois cachorros.

Américo Rodrigues afirma que os cães foram “roubados” e não resgatados, por isso não se conforma que não lhe sejam devolvidos.

Segundo uma outra pessoa da família, os animais “são bem tratados e até dormem, em caixinhas, numa cozinha, com um fogão a lenha” que mantem o espaço aquecido.

“Não temos finuras, mas não maltratamos os bichos. Eles têm de comer e compramos as pastilhas que é preciso dar”, disse-nos Teresa Fontes referindo que têm mais cães na casa.

A ninhada, da qual fazem parte a Linda e a Zuca, de três meses, era de cinco cachorros, mas três já tinham sido dados pela família, adiantou a dona ao JM.

Sobre as circunstâncias em que as cadelas mudaram de mãos, a mesma fonte disse que aconteceu numa ida do dono a um terreno do qual é proprietário, na Levada da Relva, nos Canhas. No regresso, terá sido então abordado por duas voluntárias da associação que lhe ofereceram boleia, porque estava a chover, e acabaram por levar os animais.

Desconhece-se, contudo, as circunstâncias exatas que justificaram o alegado resgate.

Sabe-se, porque está público no Facebook, que os cachorros foram desparasitados e lavados nas instalações da associação, na Boa Nova.

Teresa Pontes adiantou ao JM que esteve hoje de manhã neste espaço, mas que não conseguiu recuperar os cachorros. Teme que tenham sido já adotados.

A Associação em causa, conhecida por um trabalho diário e persistente em prol dos animais, não alimenta, para já, a polémica.