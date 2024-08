Tal como fomos avançando ao longo da manhã, a derrocada de um muro na Rua do Areeiro, em São Martinho, obrigou à evacuação do prédio a seis pessoas. Dois casais sem filhos e uma mãe e filha em idade adulta estão a ser acompanhadas pela Segurança Social e já foram realojadas.

São ao todo seis pessoas que ficaram desalojadas, depois do episódio de desabamento de um muro na zona do Areeiro, em São Martinho. Segundo uma fonte oficial da Segurança Social, “dois casais, ambos sem filhos, e uma mãe e filha maior estão devidamente alojadas e bem. Naturalmente, apreensivas com a situação que ocorreu, mas a Segurança Social está a fazer todo os possíveis para minimizar e dar todo o conforto a estas três famílias”.

Neste momento, estão todos devidamente instaladas numa habitação, e estão a ser acompanhados por uma técnica e uma educadora da Segurança Social. Após a derrocada, a linha de emergência social foi ativada e logo a Segurança Social tratou de dar o maior conforto e segurança às famílias.