As previsões não são nada favoráveis e a Irlanda prepara-se para ‘receber’ esta sexta-feira aquela que é já considerada a pior tempestade do século.

O Éowyn irá trazer “ventos destruidores, ondas significantes e uma pressão à superfície extremamente baixa, à medida que o ciclone-bomba se aproxima da Europa Ocidental. A tempestade Éowyn trará ventos de quase 200 km/h para a costa ocidental da Irlanda”, de acordo com a informação veiculada pelos meios meteorológicos do país.

O país está todo sob avisos vermelhos, devido às previsões de chuva e ventos ciclónicos com rajadas mais fortes do que as do furacão Ophelia, e o presidente do Grupo Nacional de Coordenação de Emergências (NECG) da Irlanda alertou que esta será uma tempestade “perigosa e destrutiva”, possivelmente uma das mais severas que o país já enfrentou.

O mau tempo também vai afetar Portugal durante o fim de semana, com previsões de chuva e agitação marítima forte também para os arquipélagos dos Açores e da Madeira.