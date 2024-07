A Horários do Funchal anunciou hoje que, na sequência da parceria com a organização do Summer Opening, os detentores da pulseira de acesso ao recinto do festival vão também poder viajar gratuitamente na rede urbana durante as duas horas anteriores ao início dos concertos e até duas horas depois do final dos mesmos, desde que haja viagem.

Durante aquele período de tempo, basta os utilizadores mostrarem a referida pulseira ao motorista para viajarem de forma gratuita.O procedimento é válido em todas as carreiras da HF, das 15h00 à última viagem do dia, nos dois fins de semana, 12 e 13, e 19 e 20 de julho, em que decorre o Summer Opening.

Esta utilização gratuita dos autocarros urbanos da HF tem como objetivo promover a utilização dos transportes públicos em detrimento do automóvel individual, garantido qualidade e segurança aos que se desloquem ao festival no parque de Santa Catarina no Funchal. Os horários das carreiras, poderão ser consultados em www.horariosdofunchal.pt