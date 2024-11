O valor mediano das vendas de alojamentos familiares no Funchal subiu 77,5% nos últimos cinco anos, passando cada metro quadrado a custar mais 1.193 euros do antes do período inflacionista que vimos assistindo.

De acordo com os dados estatísticos da Direção Regional de Estatística da Madeira, organismo que produz os números oficiais do arquipélago, no segundo trimestre de 2019, ano imediatamente anterior ao início da pandemia, o valor mediano do metro quadrado das habitações na capital madeirense era de 1.539 euros. Mas, cinco anos mais tarde, isto é, no segundo trimestre de 2024, já com a crise inflacionista somada aos efeitos da pandemia, esse valor mediano passou para 2.732 euros, representando um disparo de mais de 77%.

