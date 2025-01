O ‘AIDAcosma’ e o ‘Azura’, habituais visitantes do Porto do Funchal, chegaram hoje com um total de 11.517 pessoas a bordo, das quais 8.907 são passageiros e 2.610 tripulantes.

Ambos posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, iniciaram o itinerário em Tenerife, o ‘Azura’ a 17 e o ‘AIDAcosma’ a 22.

Nesta escala em águas madeirenses, o ‘AIDA’ traz 5.962 passageiros e 1.439 tripulantes, partindo pelas 22h30 em direção a Tenerife.

Já o ‘Azura’ navega com 2.945 passageiros e 1.171 tripulantes e pelas 21h30 ruma a Las Palmas.