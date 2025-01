O Imovirtual, portal imobiliário, divulga hoje o seu mais recente estudo relativo à evolução dos preços médios anunciados de arrendamento e venda nas ilhas de Portugal.

Os dados comparam janeiro deste ano com o período homólogo, janeiro de 2024, e com o mês anterior, dezembro de 2024, destacando-se o Porto Santo no arrendamento com crescimento mensal de 23%. Quanto à venda, na Madeira, o preço médio manteve-se estável entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, fixando-se nos 530.000 euros. No entanto, em termos anuais, registou-se um aumento significativo de 18% (450.000 euros para 530.000 euros).

No que toca à venda, a nível nacional, de forma geral, comprar uma casa está cerca de 60.000 euros mais caro do que em janeiro do ano passado (+19%), passando de 320.000 euros para 380.000 euros.

Em relação ao mês passado, houve uma estabilização (+1%, 377.000 euros para 380.000 euros). “A média dos preços de venda das habitações nas ilhas atingiu os 175.000 euros em janeiro de 2025, representando um crescimento de 6% face a janeiro de 2024, altura em que o valor era de 165.000 euros. Em relação a dezembro de 2024, verifica-se uma descida de -13% (201.000 euros para 175.000 euros)”, apontou.

Veja a análise por ilhas:

“ ● Ilha da Graciosa: O preço médio de venda registou um crescimento mensal de 20%, subindo de 100.000€ em dezembro de 2024 para 120.000€ em janeiro de 2025. Em comparação com janeiro de 2024, observou-se um aumento anual de 14%, passando de 150.000€ para 120.000€.

● Ilha da Madeira: O preço médio manteve-se estável entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, fixando-se nos 530.000€. No entanto, em termos anuais, registou-se um aumento significativo de 18% (450.000€ para 530.000€).

● Ilha das Flores: Nesta ilha, o preço médio de venda manteve-se inalterado, fixando-se nos 150.000€ tanto em dezembro de 2024 como em janeiro de 2025. Também não se verificaram alterações anuais.

● Ilha de Porto Santo: O preço médio de venda manteve-se estável em janeiro de 2025, fixando-se nos 425.000€, o mesmo valor registado em dezembro de 2024. Comparando com janeiro de 2024, observou-se um crescimento anual de 21% (350.000€ para 425.000€).

● Ilha de Santa Maria: Verificou-se uma redução mensal de -2% no preço médio de venda, que passou de 158.700€ em dezembro de 2024 para 155.000€ em janeiro de 2025. No entanto, o valor manteve-se inalterado em relação ao mesmo mês de 2024.

● Ilha de São Jorge: O preço médio registou um aumento mensal de 6%, passando de 164.900€ em dezembro de 2024 para 175.000€ em janeiro de 2025. Anualmente, a ilha apresentou um crescimento expressivo de 17% (150.000€ para 175.000€).

● Ilha de São Miguel: Esta ilha registou o maior crescimento anual, com um aumento de 36%, subindo de 249.950€ em janeiro de 2024 para 340.000€ em janeiro de 2025. Mensalmente, observou-se uma subida de 5% (324.950€ para 340.000€).

● Ilha do Corvo: Foi a ilha com a maior queda percentual anual, registando uma descida de -35% no preço médio, que passou de 100.000€ em janeiro de 2024 para 65.000€ em janeiro de 2025.

● Ilha do Faial: O preço médio de venda caiu tanto mensalmente como anualmente. Em dezembro de 2024, o valor era de 217.000€, descendo para 175.000€ em janeiro de 2025, uma queda mensal de -19%. Comparando com janeiro de 2024, registou-se uma redução anual de -4% (182.000€ para 175.000€).

● Ilha do Pico: O preço médio registou um aumento mensal de 2%, subindo de 225.000€ em dezembro de 2024 para 230.000€ em janeiro de 2025. Anualmente, verificou-se um crescimento de 15% (200.000€ para 230.000€).

● Ilha Terceira: O preço médio de venda registou um crescimento mensal de 1%, subindo de 185.000€ em dezembro de 2024 para 187.000€ em janeiro de 2025. Em relação a janeiro de 2024, o aumento foi de 13% (165.000€ para 187.000€)”.

Quanto ao arrendamento, a nível nacional, de forma geral, em relação ao valor médio dos imóveis para arrendar, o estudo verifica um aumento na renda média de 8% em comparação com janeiro do ano passado, estando 100€ mais caro. Em relação ao mês anterior, houve uma ligeira estabilização passando de 1.250€ para 1.300€ (+4%).

“Os valores médios de arrendamento nas Ilhas registaram um crescimento, com a renda média a atingir 850€ em janeiro de 2025, um aumento de 17% face a janeiro de 2024 (725€). Contudo, em contrapartida, em relação a dezembro de 2024 o valor manteve-se estável 0% (850€)”, indica.

Veja a análise por ilhas:

” ● Ilha da Madeira: O valor médio da renda manteve-se estável entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, fixando-se nos 1.600€. Em termos anuais, registou-se um aumento de 7%, passando de 1.500€ em janeiro de 2024 para 1.600€ em janeiro de 2025.

● Ilha de Porto Santo: Verificou-se um aumento mensal de 23% no valor médio da renda, que passou de 950€ em dezembro de 2024 para 1.170€ em janeiro de 2025.

● Ilha de São Miguel: O valor médio da renda manteve-se inalterado em relação ao mês anterior, fixando-se nos 850€. Contudo, observou-se um crescimento anual expressivo de 31%, passando de 650€ em janeiro de 2024 para 850€ em janeiro de 2025.

● Ilha do Faial: O valor médio de arrendamento manteve-se estável (0%) em janeiro de 2025, situando-se nos 800€, sem variação face a dezembro de 2024 ou janeiro de 2024.

● Ilha Terceira: O valor médio da renda também permaneceu inalterado (0%), fixando-se nos 700€ tanto em dezembro de 2024 como em janeiro de 2025. Em termos anuais, verificou-se um aumento de 22%, passando de 575€ em janeiro de 2024 para 700€ em janeiro de 2025”.

O Imovirtual, indica ainda que a análise apresentada revela que, nas ilhas, os preços de venda registaram variações significativas, com destaque para a Ilha de São Miguel, que apresentou o maior crescimento anual (+36%), e para a Ilha do Corvo, que registou a maior queda percentual anual (-35%).

No que respeita ao arrendamento, reitera que o Porto Santo destacou-se com o maior crescimento mensal (+23%), enquanto a Ilha de São Miguel liderou no crescimento anual (+31%). Por outro lado, a Ilha do Faial manteve uma estabilidade notável nos preços de arrendamento, sendo que na venda os valores diminuíram.

“Estas dinâmicas refletem a diversidade do mercado imobiliário nas Ilhas, com comportamentos distintos entre regiões, reforçando a relevância destas localizações no panorama imobiliário nacional”, remata.