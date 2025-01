De acordo com relatos da South African Police Services (SAPS), um automóvel foi roubado na noite de ontem, em Benoni, com o seu condutor a ser sequestrado.

A SAPS desconhece, de momento, os contornos do incidente, embora tenha sido relatado que o mesmo se encontra numa esquadra da polícia em Ekurhuleni a apresentar queixa sobre o crime de que foi alvo.

O JM sabe que Mbuso Mandela, neto de Nelson Mandela, foi detido conjuntamente com outras quatro pessoas na residência que foi do seu avô, em Houghton, norte de Joanesburgo, em conexão com o sequestro de ontem à noite em Benoni.

A residência em Houghton, onde faleceu Nelson Mandela, encontrava-se abandonada e enfrentava uma significativa negligência que vinha merecendo muitas críticas, quer de locais, quer de estrangeiros, devido a ser um ponto turístico.

Mbuso Mandela já havia sido detido anteriormente no seu apartamento em Morningsaid por se encontrar na posse de uma arma de fogo não licenciada e drogas.

Em março de 2016 foi detido sob a acusação de estupro, queixa que foi posteriormente retirada pelas autoridades de acusação nacional.