Marítimo anuncia contratação de Alexandre Guedes

O Marítimo anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Alexandre Guedes, o quinto reforço verde-rubro nesta janela de transferências de inverno.

O ponta de lança assinou um contrato válido por um ano e meio, isto após ter representado o Al Faisaly, da 2.ª Divisão da Arábia Saudita, onde realizou 16 jogos.

“O experiente avançado português, que tem uma sólida trajetória na Primeira e Segunda Liga, já demonstrou o seu valor ao mais alto nível, acumulando mais de 60 golos e 20 assistências ao longo da tua carreira e ajudando as suas equipas a conquistar vários títulos nacionais e internacionais.

O avançado, de 30 anos, que fez a sua formação no Sporting CP, é uma cara bem conhecida de Ivo Vieira e chega para acrescentar valor ao ataque verde-rubro. Na última temporada, Alexandre Guedes representou o Petro de Luanda (Angola), onde apontou 10 golos”, pode ler-se no site do Marítimo.



Recorde-se que o emblema madeirense já tinha oficializado, neste mês de janeiro, os ingressos do médio Michel Costa, do lateral-esquerdo Afonso Freitas e dos extremos Fabio Blanco e Enrique Peña Zauer.