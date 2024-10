Liga Nações: Portugal vence na Polónia ao intervalo

Portugal vence hoje a Polónia, por 2-0, ao intervalo do jogo da terceira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações de futebol, disputado no Estádio Nacional de Varsóvia.

Bernardo Silva, aos 26 minutos, e o capitão Cristiano Ronaldo, aos 37, marcaram os golos lusos.

Portugal iniciou o encontro de hoje na liderança do agrupamento, com os mesmos seis pontos da Croácia, que hoje venceu em casa a Escócia, ainda a zero, enquanto a Polónia somava três pontos, também em apenas dois jogos, tal como a equipa das ‘quinas’.