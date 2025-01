José Mota diz não ao Marítimo e ruma ao Leixões

O experiente treinador de 60 anos, José Mota, não será o novo treinador do Marítimo.

Depois da saída de Rui Duarte do comando técnico dos madeirenses, José Mota era de facto a hipótese mais forte para treinar os verde-rubros, porém, essa possibilidade caiu por terra, com José Mota a preferir outro projeto, nomeadamente o Leixões.

Com a saída de Carlos Fangueiro do emblema de Matosinhos, José Mota, despedido do Farense no final de setembro, regressa, a uma casa que conhece bem, pois orientou o Leixões em duas ocasiões, nomeadamente entre 2008 e 2010 e 2020 e 2022.