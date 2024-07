Bom dia!

O líder do Regional de Ralis ataca a prova rainha do automobilismo madeirense com os olhos postos no triunfo. João Silva venceu as últimas duas provas do campeonato e já sonha com o título. Para já, alimenta a ambição de ganhar o “rali mais importante”, o Vinho Madeira, e diz ter pela primeira vez uma “viatura que permite este tipo de aspirações”. Alexandre Camacho e Pedro Calado regressam ao volante de um Toyota Yaris Rally. Organização reforça medidas de segurança e de sustentabilidade ambiental.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a natação. Madeirenses alcançam sete medalhas de ouro entre 15 pódios.

No futebol, Messi lesionou-se mas a festa voltou a ser argentina na Copa América e, por cá, no Nacional, médio-ofensivo Daniel Penha e lateral-direito Garcia são reforços. Já no Marítimo, golos apontados por Francisco França e João Tavares dão segunda vitória.

Saiba ainda que Marco Antão chegou à vitória do TotoEuro na reta final. Iniciativa do JM proporcionou boa disposição e muitos palpites certeiros.

