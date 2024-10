O encontro entre Avanca e Marítimo SAD, referente à 6.º jornada do Campeonato Nacional de Andebol 1, foi adiado devido ao mau tempo, informou a formação de Portugal Continental.

“Lamentamos informar, mas o jogo de hoje com o CS Marítimo foi cancelado e será reagendado para uma data a acordar entre os dois clubes. A equipa da ilha da Madeira encontra-se retida em Lisboa devido às condições atmosféricas e não se conseguirá apresentar em Avanca para o jogo. Pedimos desculpa aos nossos adeptos por este facto que nos ultrapassa. Desta forma a equipa avancanense ficará com dois jogos em casa em atraso, Marítimo e Belenenses” pode ler-se numa nota publicada nas redes sociais do Artística de Avanca.

Recorde-se que o encontro estava agendado para as 21 horas de hoje.