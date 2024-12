A Casa do Povo da Ilha organizou entre 24 de novembro e hoje, a sua XXX Semana Cultural da Ilha. Esta edição teve como temática central, ‘30 Anos de SCI – Sabedorias, Criatividade e Interação’.

Este último dia da trigésima edição da Semana Cultural da Ilha contou com a participação da Associação Cultural Lírios do Norte na receção aos convidados, e com a presença do Diretor da AGON, Filipe Gouveia numa preleção sob o tema ‘Residências artísticas: experiências e desafios no rural e urbano’.

A presidente da Casa do Povo fez um “balanço positivo” desta Semana e relembrou que ao longo da Semana foram debatidos diversos temas, como “a importância dos centros cívicos para o desenvolvimento dos centros onde foram construídos, que a alma dos centros cívicos são as pessoas, da atividade cultural do concelho e da necessidade e importância em juntar forças para um bem maior e que vale a pena apostar na cultura e mais ainda”. “Que cultura é tudo, é identidade de um povo, é oportunidade, que os grupos são pólos de união, de formação, de continuidade e inovação das tradições. Que é preciso ver a tradição como ponto de partida para algo inovador, diferente. Falamos de envelhecimento ativo e da importância das diversas valências séniores na ocupação dos tempos e combate à solidão”, descreve a presidente da direção.

“Debatemos a problemática da doença alzheimer, do papel do cuidador, da importância de haver respostas às necessidades dos cuidadores, e do acompanhamento aos mesmos de modo a termos os nossos idosos cada vez mais tempo em casa junto da família. Pela primeira vez, realizamos uma atividade da Ilha para fora, levamos um grupo da Ilha para uma visita cultural ao Museu de Fotografia Vicente´s Atelier, o qual agradecemos a receção e acompanhamento. O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Dr. José Manuel Rodrigues presidiu ao encerramento desta trigésima Semana da Cultura da Ilha e finalizou-se esta edição com uma atuação dos Tangedores do Atlântico-Associação Xarabanda”, adita.

A Semana foi transmitida online, onde poderá ver e rever através do canal naminhaterra.com e facebook da Casa do Povo da Ilha.

A Casa do Povo tem o apoio do Governo Regional através da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, a colaboração da Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente Câmara Municipal de Santana, Junta de Freguesia e Paróquia da Ilha e a Associação de Compartes Ilha Autêntica. O evento é cofinanciado pelo PEPAC 23-27 através da ADRAMA.