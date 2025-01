Os Rolling Stones estão prestes a revelar, muito em breve, as datas da sua aguardada digressão europeia de “Hackney Diamonds”.

A mítica banda de Mick Jagger e Keith Richards, vai passar por Portugal em data ainda por anunciar, conforme referencia a Blitz, título de imprensa nacional, que avança, porém, com o mês de maio para a realização do espetáculo.

O concerto irá acontecer em Lisboa, neste caso 11 anos após o último espetáculo da banda que aconteceu no Rock in Rio, no Parque da Bela Vista.