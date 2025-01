O Museu Casa da Luz acolhe, amanhã, o lançamento do livro ‘Pergunta à tua Alma’, de Oli Vieira. A iniciativa acontece pelas 17h30.

Esta autora, com formação em várias áreas do conhecimento dedica esta obra a todos os que acreditaram na força da sua vontade, com destaque para os seus três filhos, Manuel, Moisés e Bernardo, de modo a alcançar esta publicação que agora passa a ser partilhada com todos os que a adquirirem no dia da sua apresentação.

Revela, ao longo das 127 páginas, uma viagem que permite percorrer os sentidos essenciais à vida, revelando-os no sentido de potenciar a confiança e compromisso com os ideais e projetos de vida do leitor.

A autora desafia “ a embarcar neste barco para fazer esta viagem e descobrir as infinitas possibilidades que existem para ser feliz, saudável, bem-sucedido, próspero e encontrar dentro de si próprio as respostas.