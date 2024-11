A Casa do Povo de São Roque do Faial, através do seu Grupo Coral, organizará o XXI Encontro de Grupos Corais em Santana, no domingo, 1 de dezembro, pelas 16h00, na Igreja Paroquial do Faial.

Nesta edição, para além do Grupo Coral da Casa do Povo de São Roque do Faial, irão atuar o Grupo Coral da Casa do Povo de Gaula, o Grupo Coral Infantil da Escola B1/PE/C de São Jorge, o Grupo Coral da Casa do Povo do Curral das Freiras e do Grupo Ensemble Vocal da Associação Grupo Cultural Flores de Maio do Porto da Cruz.

As 16 primeiras edições do encontro ocorreram sempre em Santana, mais concretamente no Salão Paroquial de Santana. A Direção da Casa do Povo decidiu descentralizar o evento fazendo-o passar pelas 6 freguesias do Concelho de Santana. Nesse sentido, a iniciativa passou a denominar-se Encontro de Grupos Corais em Santana. Como já referido, este ano será na freguesia do Faial.

“Ao longo dos anos temos convidado grupos diferentes, como forma de diversificar este evento. Pensamos que esta é já uma manifestação cultural que faz parte da cultura de Santana e continuamos a desejar que o mesmo seja integrado no cartaz de eventos de Natal do nosso município”, refere a organização, através de um comunicado enviado à redação.

Os objetivos destes encontros continuam a ser: mostrar às gentes do nosso concelho um pouco daquilo que se faz, a nível regional, na música coral e proporcionar o intercâmbio coral e o convívio entre os elementos dos grupos participantes.

Sendo o encontro realizado no interior da igreja do Faial e tendo em conta a época natalícia que se aproxima, o repertório apresentado pelos grupos será constituído maioritariamente por música sacra, versando já alguns temas do Natal Madeirense.

“Queremos deixar, desde já, uma mensagem de agradecimento aos coralistas dos grupos participantes, pois sem a sua disponibilidade este evento não seria possível. De salientar o voluntariado de todos os coralistas que “perdem” muitas horas em ensaios só pelo gosto que sentem em cantar, pois estas atividades não são remuneradas, o que prova que a maioria dos coros cantam por amor...”, frisa.

O encontro de coros será transmitido em direto através do facebook da Casa do Povo.