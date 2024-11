Com apresentações marcadas para os dias 22 e 23 de novembro, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a Companhia Dançando com a Diferença estreia ‘Qual é o Código?’, um convite de Sofia Neuparth com música original de Bruno Azevedo em cocriação com os intérpretes da companhia. No dia 22 (sexta-feira) o espetáculo acontece às 21h e no sábado, dia 23, às 18h.

A obra da artista, conhecida pela sua abordagem única ao movimento, é uma exploração profunda das dinâmicas entre caos e criação. Com uma narrativa abstrata e emocional, o espetáculo envolve o público numa experiência sensorial que transcende a dança, procurando levar os espectadores a refletir sobre o mundo à sua volta através de gestos e expressões que ecoam sentimentos de transformação e resistência.

‘Qual é o Código?’ atravessa Universos, time-lines, formas de ser e sentir o mundo que vamos co-criando.

“O CAOS enquanto fonte de criação, enquanto coexistência de aconteceres, enquanto desassossego que deseja não apressar respostas que “nos salvem”... o movimento adentra cada pergunta, cada gesto, potenciando o sentir amplo e diversificado do que vamos sendo, entretecendo-se com momentos de ternura, de silêncio, de revolução”, lê-se na sinopse.

‘Qual é o Código?’ é uma cocriação de cada um de nós, insistentemente sacudindo sentidos e significações e limitações.

Henrique Amoedo, diretor artístico da companhia que conta com mais de 30 obras no repertório, sublinha: “O processo criativo foi um verdadeiro diálogo, para o qual cada intérprete trouxe as suas vivências e expressões únicas. A visão da Sofia abraça completamente o que acreditamos na Dançando com a Diferença – que a dança é, acima de tudo, um espaço inclusivo e de estreita colaboração. Esta peça é o resultado desse encontro, um reflexo da nossa filosofia de trabalho, em que todos têm um papel essencial na construção artística.”