O executivo municipal de Câmara de Lobos terminou hoje o périplo pelas freguesias do concelho, para a assinatura dos contratos interadministrativos, com a visita à freguesia da Quinta Grande.

Em 2024, o valor atribuído foi de 37.656,30 euros, um aumento de 1,3% em relação ao ano passado, sendo este um valor que inclui já a verba dos contratos de execução em vigor para o quadriénio 2021-2025.

Durante a assinatura dos contratos. Leonel Silva revelou já estar a decorrer o processo para a contratação de serviços especializados em arquitetura, visando a construção de habitações no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Câmara de Lobos. Na freguesia da Quinta Grande, serão contruídos até 15 novos fogos habitacionais.

Além disso, destacou outros investimentos em curso na localidade tendo o executivo visitado a fase final da estrada Fontes-Partilha, que estará concluída até abril do corrente ano.

Está também a ser elaborado o procedimento do projeto da ligação Igreja Fontes que será depois apresentado à Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas. Uma ligação que irá melhorar a mobilidade dentro da freguesia, criando um eixo continuo de ligação entre o centro da freguesia e a sua zona oeste.

Além destas obras a autarquia continua a investir na melhoria das infraestruturas viárias, com o asfaltamento de estradas, consolidação de escarpas e renovação de abrigos de paragem em todas as 5 freguesias do concelho.

“Estas ações refletem o compromisso contínuo da autarquia com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade”, remata uma nota endereçada às redações por parte da autarquia.