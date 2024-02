Assinando o seu 45.º aniversário, 150 foliões da Escola de Samba Caneca Furada apresentam-se aos madeirenses e turistas como os ‘Reis do Carnaval’, uma proposta que alia a criatividade à inovação.Com muita cor, brilho e samba no pé, a trupe tem a particularidade de o seu carro alegórico ser precisamente em forma de bolo de aniversário. Os foliões envergando pomposos trajes, dançam ao som de uma versão transformada da música ‘Can´t Take My Eyes Off You’, de Frankie Valli.