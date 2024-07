O Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil (SDPJ) da Diocese do Funchal irá organizar, no próximo dia 14 de julho de 2024, domingo, pelas 18h00, o VIII Festival Diocesano da Canção Jovem, no Auditório do Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Casa das Mudas), na Calheta.

“Este é um festival que ocorre de dois em dois anos, sem fins lucrativos, e que tem como objetivo envolver os jovens, através da música, na dinâmica de vida da Igreja, incentivando a criação poética e musical, partindo dos valores cristãos, de cidadania, de humanismo e de partilha para os jovens da Diocese e promover a canção mensagem como forma de linguagem musical e evangelizadora”, refere a organização em nota de imprensa.

Este, prossegue, “enquadra-se no Festival Nacional da Canção Mensagem, organizado pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), e que reúne as músicas vencedoras das várias Dioceses.” A canção vencedora do Festival Diocesano da Juventude representará a Diocese do Funchal no XVI Festival Nacional da Canção de Mensagem, a realizar em Lamego nos dias 26 e 27 de Outubro de 2024.

Nesta iniciativa, os vários movimentos/ grupos/ projetos juvenis da Diocese do Funchal levam a palco músicas compostas por si, este ano com o tema ‘COMPARTILHA’.

Estes são os quatro grupos a concurso:

- Grupo SL (Grupo de jovens de Santa Luzia)

- Grupo de Jovens da Camacha - AGORA

- Associação Cultural Eleutherius Chorus

- Grupo de Jovens de Santo António

Na ocasião, haverá atuação do Ensemble vocal da Associação Grupo Cultural Flores de Maio.

O VIII Festival Diocesano da Canção Jovem da Diocese do Funchal, tem lotação limitada, e para assistirem ao Festival, os interessados deverão fazer a sua reserva, através do link: https://forms.gle/rTfxMjNrH7RJtTNc7