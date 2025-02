A Comissão do Jubileu da Diocese do Funchal em conjunto com o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde da mesma Diocese e as Irmãs Hospitaleiras estão a preparar em comunhão eclesial o Jubileu dos Doentes, que se irá realizar no próximo dia 11 de fevereiro.

“Neste âmbito celebraremos o XXXIII Dia Mundial do Doente segundo o lema do Papa Francisco ‘A Esperança não engana e fortalece-nos nas tribulações’, que terá lugar na Casa de Saúde Câmara Pestana-Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus no Funchal- Madeira, com uma Eucaristia pelas 10h45m, que decorrerá no Auditório Bento Menni da Instituição”, informa a organização.

Este acontecimento, aberto a todos, desde pessoas doentes a profissionais de Saúde e voluntários da Região, está associado ao Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, celebrado pela Igreja Universal. Além disso, insere-se também nas celebrações do centenário da chegada das Irmãs Hospitaleiras à Madeira.

“Foi em 1925 que a convite da Junta geral do Funchal, as Irmãs Hospitaleiras vieram assumir a direção do então ‘Manicómio Câmara Pestana’, existente desde 1906, em que os doentes não recebiam bons cuidados. A ação da Instituição assente nos princípios da Doutrina Social da Igreja, desenvolve a prestação de cuidados em saúde mental e psiquiatria, de acordo com as melhores práticas clínicas, numa perspetiva integral da pessoa em sofrimento, tendo até agora tratado cerca de 11500 doentes. Uma missão que se insere no conceito de Peregrino da Esperança, procurando transformar vidas e oferecendo esperança a quantos se abeiram de nós nos caminhos da hospitalidade”, expressa o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde.