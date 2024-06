O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira estará presente, em representação da Região, nas cerimónias que assinalam os 25 anos da ordenação episcopal de D. António Carrilho, a convite das paróquias de São Clemente e São Sebastião de Loulé, donde o Bispo Emérito do Funchal é natural.

Amanhã, dia 21 de junho, pelas 21 horas, José Manuel Rodrigues assiste ao concerto pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva, na igreja matriz de Loulé.

No sábado, pelas 18 horas, o Presidente do Parlamento madeirense participa na eucaristia solene comemorativa do “25.º Aniversário da Ordenação Episcopal de D. António José Cavaco Carrilho”, que se realiza no Santuário de Nossa Senhora da Piedade – Mãe Soberana, em Loulé.

D. António Carrilho nasceu a 11 de abril de 1942, em S. Clemente de Loulé, no Algarve, tendo entrado para o Seminário de Faro em outubro de 1953, frequentando, depois, o Seminário dos Olivais, onde fez os cursos filosófico e teológico.

Foi ordenado sacerdote a 28 de julho de 1965 na Sé de Faro, e exerceu nos anos seguintes atividade pastoral na Diocese do Algarve.

Em outubro de 1977 entrou para a Universidade Católica, em Lisboa, onde se licenciou em Teologia. Trabalhou na Conferência Episcopal Portuguesa, desempenhando várias funções, entre as quais a de diretor do Secretariado Nacional de Educação Cristã, tendo sido responsável pelos contactos com o Ministério da Educação.

A 29 de maio de 1999 D. António Carrilho foi nomeado Bispo Titular de Tamalluma e Bispo Auxiliar do Porto. A cerimónia de ordenação episcopal realizou-se na Igreja de S. Pedro do Mar, em Quarteira. A sua entrada na diocese portuense ocorreu a 03 de junho desse ano.

A 08 de março de 2007 D. António Carrilho foi nomeado, pelo Papa Bento XVI, Bispo do Funchal, em substituição de D. Teodoro de Faria. A 12 de janeiro de 2019, o Papa Francisco aceitou a renúncia de D. António Carrilho que, em 2017, atingiu idade determinada pelo Direito Canónico (75 anos) para a resignação ao cargo.

No dia 10 de junho de 2019, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, foi distinguido com o grau de Grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique, atribuído pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

As bodas de prata episcopais de D. António Carrilho foram, também, assinaladas pela Diocese do Funchal, no dia 28 de maio, com um concerto de homenagem realizado na Igreja do Colégio, e no dia 29 de maio, com uma celebração eucarística, na Sé do Funchal.