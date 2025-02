A imagem original de Nossa Senhora de Fátima, exposta na Capelinha das Aparições, em Fátima, irá estar em Roma para as celebrações católicas na Praça de São Pedro, a 12 de outubro de 2025, segundo anunciou hoje o Vaticano.

A imagem irá estar presente no Jubileu da Espiritualidade Mariana, no mesmo dia em que tem início a última peregrinação internacional ao Santuário de Fátima, por indicação do Dicastério para a Evangelização.

“A famosa imagem da Virgem, conhecida pelos fiéis do mundo inteiro e símbolo da ‘Esperança que não dececiona’, estará presente entre os fiéis participantes” da missa na Praça São Pedro no domingo, 12 de outubro de 2025, às 10:30 locais, “enriquecendo ainda mais este momento de oração e reflexão”, refere o Vaticano.

Esta é a quarta vez que a imagem sai do Santuário de Fátima e vai a Roma.

“A primeira foi em 1984, por ocasião do Jubileu Extraordinário da Redenção, quando, em 25 de março, São João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria; a segunda vez foi no Grande Jubileu do Ano 2000 e a terceira, em outubro de 2013, por ocasião do Ano da Fé com o Papa Francisco”, refere o gabinete de imprensa do Vaticano.

Segundo Rino FIsichella, pró-prefeiro do Dicastério para a Evangelização, a presença da imagem original de Nossa Senhora de Fátima permitirá “a todos viver a proximidade da Virgem Maria”.

Trata-se, continuou, de “um dos ícones marianos mais significativos para os cristãos de todo o mundo que, como o Santo Padre enfatiza na Bula de Proclamação do Jubileu Spes non confundit, a veneram como a ‘mais afetuosa das mães, que nunca abandona seus filhos’”.

Em comunicado, o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, destacou a importância desta viagem, recordando que a retirada da imagem da Capelinha é feita apenas de modo excecional e a pedido dos papas.

“A particular devoção com que o Papa Francisco olha para esta escultura — como aconteceu no Campo da Graça em Lisboa, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude — é para os devotos de Nossa Senhora de Fátima um verdadeiro estímulo a acolher a mensagem de paz que a Virgem Maria em Fátima trouxe ao mundo”, refere o reitor.