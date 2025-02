O padre Alpoim Alves Portugal, da Ordem dos Carmelitas Descalços, faleceu aos 72 anos, no domingo, pelas 12h00, vítima de uma pneumonia, no Hospital Padre Américo, em Penafiel.

“Informando e saudando a Província e a sua família, o Padre Provincial P. Vasco Nuno Costa deu graças a Deus pela sua vida ao serviço da Igreja, da Província e da Ordem. E pediu ‘que o Senhor o recompense com a Sua visão beatífica, completando a experiência pascal que d’Ele já vinha fazendo aqui na terra’”, informam os Carmelitas Descalços, numa nota enviada à Agência ECCLESIA, dando conta do falecimento do sacerdote, conhecido no meio religioso madeirense.

As exéquias fúnebres realizam-se hoje, pelas 16h, no Santuário do Menino Jesus de Praga, em Avessadas (Diocese do Porto), sob a presidência de D. Vitorino Soares, bispo auxiliar da Diocese do Porto.

Nascido na freguesia de Selhariz, em Chaves, o padre Alpoim Alves Portugal entrou no Seminário Missionário Carmelitano de Viana do Castelo em 1965, seguindo-se a tomada do hábito de Nossa Senhora do Carmo ao entrar no Noviciado da Ordem dos Carmelitas Descalços (1972), em Fátima, lugar onde professou como nome Frei Alpoim do Espírito Santo (1973).

O sacerdote fez os estudos filosóficos e teológicos no Instituto Superior de Estudos Teológicos, no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas (Porto) e na Faculdade de Teologia da Universidade de Salamanca, Espanha.

Em 1980, concluiu na Universidade Urbaniana, em Roma, a Licenciatura em Teologia Dogmática, com especialidade em Sacramentologia.

No dia 8 de outubro de 1979 emitiu os votos solenes, na Igreja Stella Maris, na Foz do Douro, vindo a ser ordenado presbítero na Sé de Viana do Castelo, em 1980, por D. Júlio Tavares Rebimbas.

Segundo os Carmelitas Descalços, além de Provincial, o padre Alpoim Alves Portugal foi várias vezes Conselheiro Provincial, Superior de Avessadas e Porto; formador, diretor da Revista de Espiritualidade, onde colaborou com regularidade, bem como no Mensageiro do Menino Jesus de Praga.

“À sua energia espiritual, à força da sua oração e generoso empenho, se devem, juntamente com outros Irmãos da Província, a construção da Casa de Oração (Avessadas, 1981) e do Centro de Espiritualidade Santa Teresa de Jesus (Avessadas, 1984)”, assinala a nota.

Tendo por base aquele Centro de Espiritualidade, o padre Alboim apoiou a promoção da vida espiritual em Portugal através da organização das Semanas de Espiritualidade, Jornadas de Oração, Amigos de Orar, Domingos da Palavra, Retiros.

“A ele, como também a outros Irmãos, se deve o incremento do Santuário do Menino Jesus de Praga e da devoção à Santa Infância do Menino Jesus”, sublinha a ordem.