Decorre, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a missa dominical que hoje é celebrada pelo cardeal D. Tolentino de Mendonça, em substituição do Papa Francisco.

O madeirense, de 59 anos, atualmente prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, na Cúria Romana, toma o lugar do sumo pontífice na missa celebrada por ocasião do Jubileu dos Artistas e do Mundo da Cultura.