Faltam apenas 15 dias para o maior evento mundial dedicado à sensibilização para a proteção do planeta. A Hora do Planeta, que terá lugar a 22 de março, das 20h30 às 21h30 (hora local), convida todos a dedicarem uma hora a uma ação sustentável e a registá-la no Banco de Horas, que unirá o mundo em prol de um futuro mais verde.

De um simples gesto simbólico de apagar luzes de casas, edifícios e monumentos, a Hora do Planeta transformou-se num movimento global, ativo e mobilizador, que chama à ação para a preservação do nosso planeta. Este ano, a WWF Portugal amplifica uma iniciativa que permite contabilizar o tempo dedicado a construir um planeta mais sustentável: o Banco de Horas, onde cada pessoa, empresa ou município poderá registar as suas ações e medir o impacto real do seu contributo para um mundo mais sustentável.