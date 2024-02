Entre os dias 18 e 23 de fevereiro, na Madeira, nove professores europeus da SU “Ekzarh Antim I”, Kazanlak, Bulgaria sob a direção de Radiana Stefanova e coordenadora Natasha Dzhurkova, e no âmbito de uma mobilidade Erasmus, participaram em workshops centrados na metodologia STEM, competências para o sec.XXI, Robótica, Realidade Aumentada e Inteligência Artificial, elementos cruciais do currículo contemporâneo.

Estes workshops visaram capacitar os professores para o atual cenário educacional, onde a tecnologia desempenha um papel fundamental.

Desenhados para satisfazer as necessidades dos professores europeus, os workshops procuraram ser práticos, demonstrativos e interativos. Sob a orientação de professores experientes e envolvidos, os workshops permitiram a partilha de experiências, promoveram debates, experimentação e o desenvolvimento de práticas de aprendizagem inovadoras, capacitando os docentes para o sucesso num mundo cada vez mais tecnológico e interligado.

Os docentes envolvidos visitaram diferentes locais, participando em workshops sobre Robótica e Inteligência Artificial. O centro de formação do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira foi a entidade promotora, sediando um workshop sobre Inteligência Artificial.

Um dos locais visitados foi a Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar da Lombada, Ponta do Sol, onde os participantes puderam vivenciar o ambiente educacional local e interagir com os educadores e professores.

Essa visita proporcionou uma visão prática do funcionamento de uma escola na Região Autónoma da Madeira, permitindo a troca de experiências e insights sobre práticas pedagógicas entre os professores. Outro destaque da formação foi a visita à Sala dos Ambientes Inovadores da Direção Regional de Educação, onde os participantes assistiram a um workshop sobre robótica.

As visitas ofereceram aos professores búlgaros uma oportunidade para explorar variadas abordagens pedagógicas e tecnológicas em diferentes ambientes educacionais.